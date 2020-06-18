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الرئيس التنفيذي لأرامكو: سنستخدم النقد والدين لدفع التوزيعات

Time منذ ساعة
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الرئيس التنفيذي لأرامكو: سنستخدم النقد والدين لدفع التوزيعات

وكالات (صدى):
كشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، أن الشركة ستستخدم السيولة والدين لسداد توزيعات أرباح تبلغ 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن أتمت شركة النفط العملاقة صفقة استحواذ كبيرة.

وأضاف أمين الناصر للصحفيين بالهاتف ”سيكون مزيجا من الأمرين“، متابعًا ”نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضا لنا إذ لدينا ميزانية قوية“.

يذكر أن الناصر، كان يتحدث بعد يوم من إتمام أرامكو شراء 70 بالمئة في منتج البتروكيماويات (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 69.1 مليار دولار مع تمديد أجل السداد ثلاث سنوات حتى 2028.

وحققت أرامكو ربحًا قدره 16.6 مليار دولار في الربع الأول، أي أكثر من مثلي الأرباح الإجمالية لأكبر خمس شركات نفط وغاز غربية.

وجمعت أرامكو سيولة بلغت 15 مليار دولار في الربع الأول لكنها لا تكفي لسداد توزيعات الفترة البالغة 18.8 مليار دولار عندما سجل متوسط أسعار خام برنت 50 دولارا للبرميل، مقارنة مع 65 دولارا في نهاية 2019.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف هذا الشخص حصل على الجنسية بطرق غير شرعية حسب ماصدر من الاحوال المدنية واساء للوطن في ترغيدات بتوتر وله مقابلات صحفية مع جهات لاتربطنا بهم علاقات سياسية وتدخل في مالايعنية وكائنة يمثل الجهات الرسمية ويجب محاسبتة على كل مابدر منة حتى يعرف العالم انة لايمثل المملكة باي حال من الاحوال
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
عندما يغيب المساء
الحمد لله على السلامة
عندما يغيب المساء
الحمد لله على السلامة

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