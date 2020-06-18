الرئيس التنفيذي لأرامكو: سنستخدم النقد والدين لدفع التوزيعات

وكالات (صدى):
كشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، أن الشركة ستستخدم السيولة والدين لسداد توزيعات أرباح تبلغ 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن أتمت شركة النفط العملاقة صفقة استحواذ كبيرة.
وأضاف أمين الناصر للصحفيين بالهاتف ”سيكون مزيجا من الأمرين“، متابعًا ”نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضا لنا إذ لدينا ميزانية قوية“.
يذكر أن الناصر، كان يتحدث بعد يوم من إتمام أرامكو شراء 70 بالمئة في منتج البتروكيماويات (سابك) من صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 69.1 مليار دولار مع تمديد أجل السداد ثلاث سنوات حتى 2028.
وحققت أرامكو ربحًا قدره 16.6 مليار دولار في الربع الأول، أي أكثر من مثلي الأرباح الإجمالية لأكبر خمس شركات نفط وغاز غربية.
وجمعت أرامكو سيولة بلغت 15 مليار دولار في الربع الأول لكنها لا تكفي لسداد توزيعات الفترة البالغة 18.8 مليار دولار عندما سجل متوسط أسعار خام برنت 50 دولارا للبرميل، مقارنة مع 65 دولارا في نهاية 2019.