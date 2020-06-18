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رخصة قيادة طلال مداح تثير الجدل

Time منذ يوم
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رخصة قيادة طلال مداح تثير الجدل

أميرة خالد (صدى):
أثارت رخصة قيادة الفنان الراحل طلال مداح، جدلًا كبيرًا بسبب حملها للاسم المستعار للفنان وليس اسمه الحقيقي.

ونشر الناقد والإعلامي عبد الملك المالكي، رخصة القيادة، معلقًا: " (B+) يكفي هذا الرابط بيني وبينك أبا عبدالله رحمة الله عليك " ، في إشارة إلى فصيلة الدم.

وأوضحت الوثيفة أن الرخصة صدرت في جدة، وكشفت أنه كان يسكن في حي الرحاب وحملت اسمه المستعار طلال علي عبدالحميد مداح.

وشكك البعض في صحتها؛ نظرًا لأن الوثيقة الحكومية لا تخرج بهذا الشكل، بالإضافة إلى حملها اسمه المستعار وليس الحقيقي وهو طلال بن عبد رب الشيخ بن أحمد بن جعفر الجابري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.. إنا لله وإنا إليه راجعون ... ... قدر الله وماشاء فعل ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
انت يا فجر ما عندك صوره غير هذه الصوره اللي تنشر كل يوم .... والمرزوق ايش يبي بالغنوشي يدعوه لزيارة الكويت ؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊

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