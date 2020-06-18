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السفير في الكويت يؤكد فتح المنفذ البري الوحيد للمواطنين العائدين

Time منذ 36 دقيقة
Views 1494
السفير في الكويت يؤكد فتح المنفذ البري الوحيد للمواطنين العائدين

الرياض (صدى):
كشف سفير المملكة بالكويت، سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، عن المنفذ الوحيد المفتوح للراغبين في العودة إلى المملكة.

وقال السفير سلطان آل سعود: " بخصوص فتح المنافذ البرية بين البلدين الشقيقين، أود أن أوضح بأن المنفذ السعودي مفتوح على مدار الساعة للأخوة الكويتيين في الحالات الإنسانية وذلك بعد أخذ موافقة رسمية من السلطات في البلدين.

وأضاف: " التغريدة السابقة تخص المواطنين السعوديين فقط والراغبين في العودة إلى المملكة وممن لديهم حالات إنسانية مراجعة السفارة في دولة الكويت الشقيقة في أسرع وقت لإنهاء إجراءاتهم " .

وأردف: " أما فيما يخص الأخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة، وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية " .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معد نبي وافدين نبي خير البلد يقعد في البلد خلاص كفاية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنتهت المصلحة ف غابو😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنةالله على هالأشكال هم من فضحو أنفسهم ناشرين خيبتهم بأيديهم
عنتر فاضي جيبه
على خير ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان

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