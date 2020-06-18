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"هونر" تعلن عن أحدث هاتفين لها في أول يوليو

Time منذ 53 دقيقة
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"هونر" تعلن عن أحدث هاتفين لها في أول يوليو

وكالات (صدى):
من المقرر أن تعلن شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرية التابعة لشركة هواوي، أن تعلن عن عن هاتفي Honor 30 Youth وX10 Max، خلال مؤتمر صحفي الشهر المقبل.

وأوضحت أحد التسريبات، أن هاتف Honor X10 Max، سيأتي بشاشة بقياس 7.09 بوصة، ويحمل الاسم الرمزي "King Kong"، فيما سيطلق على هاتف Honor 30 Youth، اسم ماكسويل Maxwell، وسيتم إطلاقهما في نفس الوقت.

كما تعتزم شركة هونر Honor، إطلاق هاتفي Honor 30 Youth وX10 Max في 4 أو 5 من شهر يوليو المقبل، بينما سيتم تأجيل إطلاق هاتف Honor X10 Pro في الوقت الحالي.

وكشفت التسريبات أنه سيتم بيع إصدار هاتف Honor 30 Youth مقابل سعر 225 دولارا أمريكيا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معد نبي وافدين نبي خير البلد يقعد في البلد خلاص كفاية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أنتهت المصلحة ف غابو😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لعنةالله على هالأشكال هم من فضحو أنفسهم ناشرين خيبتهم بأيديهم
عنتر فاضي جيبه
على خير ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان

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