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اعتداء مقيم على أراضٍ بيضاء في ورود جدة ومطالب بعقوبات مشددة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1592
اعتداء مقيم على أراضٍ بيضاء في ورود جدة ومطالب بعقوبات مشددة

جدة (صدى):
وثق مقطع فيديو جهود أمانة جدة في إزالة موقع تعدي مقيم سوري على أراضٍ بيضاء في ورود جدة، حيث تفاعل المواطنين مع الفيديو، حيث طالبوا بتشديد العقوبة على تلك الممارسات.

وقال المواطنون عبر وسم “مقيم يعتدي على الأراضي” عبر تويتر، اليوم الخميس، أن الوضع تطور بشكل واضح وأصبحت التعديات تحدث بدون خوف من العقوبة، وذلك استغلالًا للظروف التي تمر بها المملكة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأشاد المواطنين بجهود الأمانة في إزالة التعديات بشكل سريع وحاسم، مطالبين بإيقاع أكبر العقوبات على من يتستر على تلك الأفعال، لأن بعض الأنظمة لا تردع الأجنبي الذي قد يتستر وينجح في السيطرة على قطاعات هامة مثل العقارات والأراضي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة الديوث
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))

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