"حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية تسجيل مستفيدين وتابعين جُدد

الرياض (صدى):
أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أن تسجيل مستفيدين جدد متوقف خلال الفترة الحالية حتى تتم مراجعة ضوابط البرنامج .
وحول موقف التابعين ، قال أنه يمكن تسجيل التابع للمستفيد الرئيسي الحالي دون أي عوائق .
وكان حساب المواطن قد استمر في تسجيل المستفيدين من ديسمبر 2017وحتى مارس الماضي ، وسيتم مراجعة ضوابطه واستئناف التسجيل لاحقاً .
من ناحية أخرى ، أوضح "حساب المواطن " طريقة استعادة كلمة المرور لصفحة المستفيد وذلك من خلال الخطوتين التاليتين :
1-التوجه إلى البوابة الإلكترونية ودخول الصفحة الرئيسية .
2– الضغط على أيقونة «نسيت كلمة المرور ، ومتابعة الخطوات المعروضة.