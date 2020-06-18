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"حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية تسجيل مستفيدين وتابعين جُدد

Time منذ 23 دقيقة
Views 1404
"حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية تسجيل مستفيدين وتابعين جُدد

الرياض (صدى):
أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أن تسجيل مستفيدين جدد متوقف خلال الفترة الحالية حتى تتم مراجعة ضوابط البرنامج .

وحول موقف التابعين ، قال أنه يمكن تسجيل التابع للمستفيد الرئيسي الحالي دون أي عوائق .

وكان حساب المواطن قد استمر في تسجيل المستفيدين من ديسمبر 2017وحتى مارس الماضي ، وسيتم مراجعة ضوابطه واستئناف التسجيل لاحقاً .

من ناحية أخرى ، أوضح "حساب المواطن " طريقة استعادة كلمة المرور لصفحة المستفيد وذلك من خلال الخطوتين التاليتين :

1-التوجه إلى البوابة الإلكترونية ودخول الصفحة الرئيسية .

2– الضغط على أيقونة «نسيت كلمة المرور ، ومتابعة الخطوات المعروضة.

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة الديوث
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))

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