ردة فعل المصريين المحررين بعد عودتهم من ليبيا

القاهرة (صدى):
وجّه الـ23 مصريًا المحررين من الجماعات المسلحة في ليبيا، الشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على جهوده لإنقاذهم.
وعاد المصريون إلى مصر عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، بعض القبض على الخاطفين.
وسادت فرحة عارمة على المحررين لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، فيما كان رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح في انتظارهم.
وأكد عدد منهم على تعرضهم للتعذيب بطريقة بشعة بعد اختطافهم، والإهانة على مدار 5 أيام احتجاز، بالإضافة إلى تهديد بالصعق، والقتل.