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ردة فعل المصريين المحررين بعد عودتهم من ليبيا

Time منذ 26 دقيقة
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ردة فعل المصريين المحررين بعد عودتهم من ليبيا

القاهرة (صدى):
وجّه الـ23 مصريًا المحررين من الجماعات المسلحة في ليبيا، الشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على جهوده لإنقاذهم.

وعاد المصريون إلى مصر عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، بعض القبض على الخاطفين.

وسادت فرحة عارمة على المحررين لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، فيما كان رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح في انتظارهم.

وأكد عدد منهم على تعرضهم للتعذيب بطريقة بشعة بعد اختطافهم، والإهانة على مدار 5 أيام احتجاز، بالإضافة إلى تهديد بالصعق، والقتل.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة الديوث
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))

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