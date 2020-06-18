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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 35 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 45.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7355.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أليانز إس إف، والمراكز، وإكسترا، وساب للتكافل، والوطنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جدوى ريت السعودية، والتأمين العربية، والجوف، والأبحاث والتسويق، ودور فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 4.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وسيرا، واس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 836.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8659.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1713 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة الديوث
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))

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