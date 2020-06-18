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صديق "نيمار" يكشف تفاصيل مثيرة عن حفل عيد ميلاد الأخير

Time منذ 58 دقيقة
Views 1458
صديق "نيمار" يكشف تفاصيل مثيرة عن حفل عيد ميلاد الأخير

وكالات (صدى):
رفع أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان الستار عن بعض تفاصيل احتفالات النجم الدولي نيمار بأعياد ميلاده .

وروى هيريرا ما حدث في حفل عيد يلاد نيمار الصاخب في فيراير الماضي ، قائلاً في حديثه لإحدى القنوات الإسبانية : ماذا حدث؟ يمكنك سؤالي عن ما لم يحدث، نيمار استأجر مكانا أكبر من مسرح أرليكوين، وحدد أماكن تواجد أي لاعب متزوج أو أعزب في حفل عيد ميلاده

وأضاف: اللاعب المتزوج يذهب للطابق العلوي، والأعزب في السفلي، الحقيقة هو يفعل كل شيء من أجل الاستمتاع بوقته وقمت بتهنئته على هذه الليلة .

وتابع : الأمور كانت صاخبة في الطابق الأسفل، لذلك رفضت زوجتي تماما ذهابي للمراحيض أو النزول لرؤية ما يحدث هناك .

واشتهرت حفلات نيمار بتقاليعها الغريبة وصخبها وحضور عدد كبير من النجوم وفرض عليهم ارتداء اللون الأبيض كزي رسمي للحفل .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة الديوث
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))

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