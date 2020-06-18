صديق "نيمار" يكشف تفاصيل مثيرة عن حفل عيد ميلاد الأخير

وكالات (صدى):
رفع أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان الستار عن بعض تفاصيل احتفالات النجم الدولي نيمار بأعياد ميلاده .
وروى هيريرا ما حدث في حفل عيد يلاد نيمار الصاخب في فيراير الماضي ، قائلاً في حديثه لإحدى القنوات الإسبانية : ماذا حدث؟ يمكنك سؤالي عن ما لم يحدث، نيمار استأجر مكانا أكبر من مسرح أرليكوين، وحدد أماكن تواجد أي لاعب متزوج أو أعزب في حفل عيد ميلاده
وأضاف: اللاعب المتزوج يذهب للطابق العلوي، والأعزب في السفلي، الحقيقة هو يفعل كل شيء من أجل الاستمتاع بوقته وقمت بتهنئته على هذه الليلة .
وتابع : الأمور كانت صاخبة في الطابق الأسفل، لذلك رفضت زوجتي تماما ذهابي للمراحيض أو النزول لرؤية ما يحدث هناك .
واشتهرت حفلات نيمار بتقاليعها الغريبة وصخبها وحضور عدد كبير من النجوم وفرض عليهم ارتداء اللون الأبيض كزي رسمي للحفل .