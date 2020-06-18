بالفيديو.. إطلالة جديدة لإلهام الفضالة تثير غضب معجبيها

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ، بإطلالة جديدة حيث ظهرت وهي ترتدي عباءة بنقشات أفريقية وأضافت إليها توربان وكمامة مشابهين ونظارات شمسية كبيرة الحجم، مما تسبب في ردود أفعال متباينة بين متابعيها.
وتعرضت الفضالة للكثير من الإنتقاد بسبب اللوك الجديد حيث أعرب عدد كبير منهم بعدم الإعجاب به، كما أنها استعرضت مجوهراتها المصنوعة من الذهب مشبهة نفسها بشخصية "نعمة الله" التي أدتها الممثلة المصرية غادة عبد الرازق في مسلسل "عائلة الحاج متولي" إلى جانب الممثل القدير الراحل نور الشريف.
وظهرت الفنانة بالإطلالة نفسها في مقطع مصور اشارت فيه إلى أنها تحتفل بعيد ميلادها. وأثارت الاهتمام بمكياجها وخصوصاً أحمر الشفاه حيث لفت الكثيرون إلى أنها بالغت في تكثيفه كما بتكبير شفتيها بواسطته.