تعرف على سبب وجود لاعب الهلال جيوفينكو بمعرض لسيارات بورش بإيطاليا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقاريرسبب تواجد سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال في معرض سيارات بورش، بإيطاليا وذلك بعد الصور التي قام بنشرها أثناء ذلك، بأنه سفيرًا للشركة منذ عام 2015، حيث يحرص اللاعب على التواجد بشكل دائم في جميع المناسبات التي تُعلن عنها الشركة الألمانية، وبالتحديد عند الكشف عن نسخة جديدة من السيارات.
و يحصل جيوفينكو بشكل شبه دائم على النسخ الجديدة من هذه السيارات، وذلك كنوع تسويقي من إدارة الشركة الألمانية، كما ان الشركة تحرص على توجيه التهنئة للاعب دومًا عند الحصول على البطولات خلال مسيرته مع مختلف الأندية.