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تعرف على سبب وجود لاعب الهلال جيوفينكو بمعرض لسيارات بورش بإيطاليا

Time منذ ساعة
Views 1778
تعرف على سبب وجود لاعب الهلال جيوفينكو بمعرض لسيارات بورش بإيطاليا

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقاريرسبب تواجد سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال في معرض سيارات بورش، بإيطاليا وذلك بعد الصور التي قام بنشرها أثناء ذلك، بأنه سفيرًا للشركة منذ عام 2015، حيث يحرص اللاعب على التواجد بشكل دائم في جميع المناسبات التي تُعلن عنها الشركة الألمانية، وبالتحديد عند الكشف عن نسخة جديدة من السيارات.

و يحصل جيوفينكو بشكل شبه دائم على النسخ الجديدة من هذه السيارات، وذلك كنوع تسويقي من إدارة الشركة الألمانية، كما ان الشركة تحرص على توجيه التهنئة للاعب دومًا عند الحصول على البطولات خلال مسيرته مع مختلف الأندية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض
ابو محمد 😎
الحمد لله على السلامه ..
**""'سهم'""**😊
اخس يالرمة الديوث
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الغلو، مبينا أنه سبب هلاك من قبلنا: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))

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