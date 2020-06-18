خبراء يبتكرون طريقة جديدة لتشخيص كورونا دون اختبار

وكالات (صدى):
اكتشف خبراء ابتكار جديد لتشخيص الإصابة بكورونا دون اختبار وذلك بعد أن درسوا وحللوا بيانات تخص نحو 12 ألف مريض بمستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقام الخبراء بناء على نتائج المعالجة الإحصائية للبيانات، بوضع نموذجا للتنبؤ بخطر إصابة الشخص بالمرض، استنادا إلى جنسه وعمره وعرقه ومحل إقامته و الأمراض المزمنة التي يعاني منها و الأدوية التي يتناولها.
و لم يحدد الباحثون مدى دقة هذه التنبؤات. واتضح لهم أنه يمكن الاعتماد على النموذج عند اختباره في منطقة أخرى، حيث أكدوا بان هذة النتائج تحل محل التشخيص المخبري والطرق المستخدمة في الكشف عن الإصابة