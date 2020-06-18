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المملكة قدمت مقترحا لتفعيل إتفاق الرياض لإنهاء الخلاف باليمن

Time منذ 48 دقيقة
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المملكة قدمت مقترحا لتفعيل إتفاق الرياض لإنهاء الخلاف باليمن

الرياض (صدى):
كشفت وكالة رويترز للأنباء أن المملكة قدمت مقترحا لتفعيل إتفاق الرياض.

وأوضحت الوكالة أن تفعيل الإتفاق بهدف إنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

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أحدث التعليقات

محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر لكل من وحدات الفراغ الممثلة لدرجة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية المرافقة الممثلة لدرجة الثبات ، كذلك تمثل وحدات العناصر لعدد وحدات الثقل الممثلة لدرجة تمثيل وحدة كتلة العنصر المركزية بوحدات تمثيل ثقل عددية.
ازرق هلالي
اخذناها بعد ٢٠ سنة وغيرنا ما أخذها ولاهو كفو يا خذ الآسيوية. ستشاركون كومبارس زي كل عام، ثم تخرجون مضحوك عليكم وتشجعون كل أندية آسيا اللي تقابل الزعيم بطل آسيا وزعيمها ورابع العالم... شخبار الضغط بشروني هههههههه
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
شيفلد يونايتد مملوك لعبدالله بن مساعد كان درجة ثالثه وصعد فيه بن مساعد الى البريميرليج

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