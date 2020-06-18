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صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية

Time منذ 45 دقيقة
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صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يقارب 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز الهندية

الرياض (صدى):
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن استثمار ما يقرب من 1.5 مليار دولار في شركة "جيو بلاتفورمز "، الشركة الرقمية الرائدة في الهند، حيث إن إتمام هذه الصفقة الاستثمارية يخضع للموافقات التنظيمية المطلوبة، إذ وقع الصندوق على اتفاقية استحواذ حصة تبلغ 2.32% من أسهم "جيو بلاتفورمز".

وتأتي الصفقة تماشياً مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وتسهم في جهود التحول الاقتصادي والنمو في المملكة.

وقال معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، :" نحن سعداء بالاستثمار في شركة مبتكرة، تعتبر في مقدمة قطاع التحول التكنولوجي بدولة الهند، ونتطلع إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الرقمي في دولة الهند من خلال "جيو بلاتفورمز" التي توفر لنا فرصة كبيرة للوصول إلى هذا النمو، وسيمكننا هذا الاستثمار من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة، بما يحقق مستهدفات التحول الاقتصادي للمملكة" .

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس للصناعات موكيش أمباني : "تربطنا في ريلاينس علاقة طويلة ومثمرة مع المملكة العربية السعودية من مرحلة اقتصاد النفط. وتستمر هذه العلاقة لتقوية الاقتصاد الرقمي في الهند، وينعكس ذلك في استثمار صندوق الاستثمارات العامة في "جيو بلاتفورمز"، لقد أعجبت بالدور الذي أداه الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وأرحب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك أساسي في "جيو بلاتفورمز"، وأتطلع إلى دعمهم وتوجيههم المستمر لأخذ خطوات طموحة لتسريع التحول الرقمي في الهند".

وتعد "جيو بلاتفورمز"، الشركة المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس إنداستريز، منصة تقنية متطورة وتهتم بتوفير خدمات رقمية عالية الجودة وبتكلفة معتدلة في مختلف أنحاء الهند، حيث تخدم أكثر من 388 مليون مشترك، وقد حققت الشركة استثمارات مهمة في منظومتها الرقمية، وذلك بالاستفادة من تقنيات رائدة تشمل النطاق العريض والأجهزة الذكية والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المعزز والواقع الافتراضي و"البلوك تشين".

الجدير بالذكر أن "جيو بلاتفورمز"،حصلت مؤخراً على العديد من الاستثمارات من قبل شركات عالمية منها، شركة فيسبوك، وصندوق سيلفر ليك الاستثماري، وشركة مبادلة للاستثمار.

ويستمر صندوق الاستثمارات العامة في جهوده محرك فاعلا للتنوع الاقتصادي في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية 2030، حيث يقوم بتركيز محفظته الاستثمارية الدولية في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة.

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أحدث التعليقات

محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر لكل من وحدات الفراغ الممثلة لدرجة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية المرافقة الممثلة لدرجة الثبات ، كذلك تمثل وحدات العناصر لعدد وحدات الثقل الممثلة لدرجة تمثيل وحدة كتلة العنصر المركزية بوحدات تمثيل ثقل عددية.
ازرق هلالي
اخذناها بعد ٢٠ سنة وغيرنا ما أخذها ولاهو كفو يا خذ الآسيوية. ستشاركون كومبارس زي كل عام، ثم تخرجون مضحوك عليكم وتشجعون كل أندية آسيا اللي تقابل الزعيم بطل آسيا وزعيمها ورابع العالم... شخبار الضغط بشروني هههههههه
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
شيفلد يونايتد مملوك لعبدالله بن مساعد كان درجة ثالثه وصعد فيه بن مساعد الى البريميرليج

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