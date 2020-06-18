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نساء المملكة الأغنى في منطقة الشرق الأوسط

Time منذ ساعة
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نساء المملكة الأغنى في منطقة الشرق الأوسط

الرياض (صدى):
أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية، تقريرا يكشف أن ثروة نساء المملكة تبلغ 225 مليار دولار؛ ليصبحن أغنى النساء في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير بأن النساء الإماراتيات أتيا في المرتبة الثانية؛ حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتهن 100 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة ثروة نساء المملكة في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن النساء في الشرق الاوسط حالياً يدِرن ما يقارب 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، ويتوقع أن ترتفع ثروة النساء في المنطقة إلى تريليون دولار في عام 2023.

وأفادت مجموعة بوسطن، بتزايد القيادات النسائية في جميع أنحاء المنطقة خاصة في السعودية والإمارات؛ حيث إن مشاركة الاناث في ريادة الأعمال آخذة في الازدياد إلى جانب ازدياد في حصة الإناث من القوى العاملة.

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أحدث التعليقات

محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر لكل من وحدات الفراغ الممثلة لدرجة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية المرافقة الممثلة لدرجة الثبات ، كذلك تمثل وحدات العناصر لعدد وحدات الثقل الممثلة لدرجة تمثيل وحدة كتلة العنصر المركزية بوحدات تمثيل ثقل عددية.
ازرق هلالي
اخذناها بعد ٢٠ سنة وغيرنا ما أخذها ولاهو كفو يا خذ الآسيوية. ستشاركون كومبارس زي كل عام، ثم تخرجون مضحوك عليكم وتشجعون كل أندية آسيا اللي تقابل الزعيم بطل آسيا وزعيمها ورابع العالم... شخبار الضغط بشروني هههههههه
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
شيفلد يونايتد مملوك لعبدالله بن مساعد كان درجة ثالثه وصعد فيه بن مساعد الى البريميرليج

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