نساء المملكة الأغنى في منطقة الشرق الأوسط

الرياض (صدى):
أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية، تقريرا يكشف أن ثروة نساء المملكة تبلغ 225 مليار دولار؛ ليصبحن أغنى النساء في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير بأن النساء الإماراتيات أتيا في المرتبة الثانية؛ حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة لإدارتهن 100 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة ثروة نساء المملكة في السنوات القليلة المقبلة بنسبة 5%، مشيراً إلى أن النساء في الشرق الاوسط حالياً يدِرن ما يقارب 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، ويتوقع أن ترتفع ثروة النساء في المنطقة إلى تريليون دولار في عام 2023.
وأفادت مجموعة بوسطن، بتزايد القيادات النسائية في جميع أنحاء المنطقة خاصة في السعودية والإمارات؛ حيث إن مشاركة الاناث في ريادة الأعمال آخذة في الازدياد إلى جانب ازدياد في حصة الإناث من القوى العاملة.