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أحلام ترد على "اللايك الغريب": مزور من جمهور "المدعوة" أصالة !

Time منذ يوم
Views 1984
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أحلام ترد على "اللايك الغريب": مزور من جمهور "المدعوة" أصالة !

أميرة خالد (صدى):
أكدت الفنانة الإماراتية أحلام عدم صحة مبادرتها بعمل علامة "لايك " للمطربة " أصالة " على صفحتها بإنستجرام ، وهو ما ارتبط في أذهان الجمهور بإتجاههما للصلح بعد خلاف طويل .

وقالت "أحلام " على صفحتها الرسمية في "تويتر " : هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرًا .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع " أحلام " معبرين عن تقديرهم لموقفها وبعضهم أعرب عن تمنياته لو كان هذا الأمر صحيح .

وكان الخلاف قد اشتعل بين النجمتين وزاده موقف "أصالة " عندما قالت "الريش جاهز " أمام الجمهور في إشارة أن لديها فساتين كفستان أحلام الذي كان بريش كثير .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.. إنا لله وإنا إليه راجعون ... ... قدر الله وماشاء فعل ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
انت يا فجر ما عندك صوره غير هذه الصوره اللي تنشر كل يوم .... والمرزوق ايش يبي بالغنوشي يدعوه لزيارة الكويت ؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊

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