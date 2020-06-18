أحلام ترد على "اللايك الغريب": مزور من جمهور "المدعوة" أصالة !

أميرة خالد (صدى):
أكدت الفنانة الإماراتية أحلام عدم صحة مبادرتها بعمل علامة "لايك " للمطربة " أصالة " على صفحتها بإنستجرام ، وهو ما ارتبط في أذهان الجمهور بإتجاههما للصلح بعد خلاف طويل .
وقالت "أحلام " على صفحتها الرسمية في "تويتر " : هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكرًا .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع " أحلام " معبرين عن تقديرهم لموقفها وبعضهم أعرب عن تمنياته لو كان هذا الأمر صحيح .
وكان الخلاف قد اشتعل بين النجمتين وزاده موقف "أصالة " عندما قالت "الريش جاهز " أمام الجمهور في إشارة أن لديها فساتين كفستان أحلام الذي كان بريش كثير .
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