استشهاد البطل المتعاني في ميدان الشرف بالحد الجنوبي

حامد العمري (صدى):
استشهد مساء أمس البطل الجندي أول حامد خنيفر العبدلي المتعاني من منسوبي القوات البرية ، في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي.
كان ذلك أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه ليكون مصدر فخر واعتزاز لأسرته وقبيلته ولأبناء مجتمعه كافة.
وسجل الشهيد "المتعاني" اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.
يذكر أن الشهيد البطل “ المتعاني” يبلغ من العمر30عاما ، وقد التحق بالخدمة منذ 5 سنوات .
ومن المقرر أن يوارى جثمان الشهيد الثرى بعد وصوله والصلاة عليه ، ودفنه بمقبرة "المجازة " بمركز ربوع العين بمحافظة أضم.