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أرامكس تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1663
أرامكس تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة أرامكس عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لذوي الخبرة للعمل بمدينة الرياض، ومحافظة جدة تحت مسمى وظيفي "مدير الصحة والسلامة وقائد علاقات العمليات".

وإشترطت الشركة بأن يكون المتقدم لوظيفة مدير الصحة والسلامة بالرياض،حاصل على درجة البكالوريوس، في التخصص المطلوب أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 7 سنوات، وإجادة تامة لإستخدام الحاسب الآلي.

وطالبت الشركة المتقدم لوظيفة قائد علاقات العمليات بأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص، وخبرة عمل مناسبة، وإجادة تامة لإستخدام الحاسب الآلي.

وللتقديم لوظيفة مدير الصحة والسلامة إضغط الرابط التالي هنا

وللتقديم لوظيفة قائد علاقات العمليات إضغط الرابط التالي هنا

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أحدث التعليقات

محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر لكل من وحدات الفراغ الممثلة لدرجة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية المرافقة الممثلة لدرجة الثبات ، كذلك تمثل وحدات العناصر لعدد وحدات الثقل الممثلة لدرجة تمثيل وحدة كتلة العنصر المركزية بوحدات تمثيل ثقل عددية.
ازرق هلالي
اخذناها بعد ٢٠ سنة وغيرنا ما أخذها ولاهو كفو يا خذ الآسيوية. ستشاركون كومبارس زي كل عام، ثم تخرجون مضحوك عليكم وتشجعون كل أندية آسيا اللي تقابل الزعيم بطل آسيا وزعيمها ورابع العالم... شخبار الضغط بشروني هههههههه
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
شيفلد يونايتد مملوك لعبدالله بن مساعد كان درجة ثالثه وصعد فيه بن مساعد الى البريميرليج

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