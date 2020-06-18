أرامكس تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة أرامكس عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لذوي الخبرة للعمل بمدينة الرياض، ومحافظة جدة تحت مسمى وظيفي "مدير الصحة والسلامة وقائد علاقات العمليات".
وإشترطت الشركة بأن يكون المتقدم لوظيفة مدير الصحة والسلامة بالرياض،حاصل على درجة البكالوريوس، في التخصص المطلوب أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 7 سنوات، وإجادة تامة لإستخدام الحاسب الآلي.
وطالبت الشركة المتقدم لوظيفة قائد علاقات العمليات بأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص، وخبرة عمل مناسبة، وإجادة تامة لإستخدام الحاسب الآلي.
وللتقديم لوظيفة مدير الصحة والسلامة إضغط الرابط التالي هنا
وللتقديم لوظيفة قائد علاقات العمليات إضغط الرابط التالي هنا