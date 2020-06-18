"المطلق" يوجه رسالة هامة مع اقتراب عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة

الرياض (صدى):
أكد الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء على أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية مع قرب عودة الحياة الطبيعية في المملكة يوم 29 شوال الموافق 21 يونيو الجاري .
وأكد "المطلق " في رسالة لجميع المواطنين والمقيمين أن الأخذ بالإحتياطات الصحية والتعاون مع الدولة واجب في مواجهة الوباء للقضاء عليه .
وأضاف في برنامج "سؤال على الهاتف " في إذاعة القرآن الكريم : غريب ما أسمعه بأن الفيروس مؤامرة وكذب بينما تنتشر الإصابات والوفيات ومنهم الأطباء بالمستشفيات .
وأضاف أن الحذر ضرورى مشيراً إلى وفاة 30 أستاذ في إحدى جامعات الدول المجاورة ، وأنه يجب أن نتسلح بالإيمان بالقضاء والقدر ونثق في رحمة الله .