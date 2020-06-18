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"المطلق" يوجه رسالة هامة مع اقتراب عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة

Time منذ ساعتين
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"المطلق" يوجه رسالة هامة مع اقتراب عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة

الرياض (صدى):
أكد الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء على أهمية الإلتزام بالإجراءات الإحترازية مع قرب عودة الحياة الطبيعية في المملكة يوم 29 شوال الموافق 21 يونيو الجاري .

وأكد "المطلق " في رسالة لجميع المواطنين والمقيمين أن الأخذ بالإحتياطات الصحية والتعاون مع الدولة واجب في مواجهة الوباء للقضاء عليه .

وأضاف في برنامج "سؤال على الهاتف " في إذاعة القرآن الكريم : غريب ما أسمعه بأن الفيروس مؤامرة وكذب بينما تنتشر الإصابات والوفيات ومنهم الأطباء بالمستشفيات .

وأضاف أن الحذر ضرورى مشيراً إلى وفاة 30 أستاذ في إحدى جامعات الدول المجاورة ، وأنه يجب أن نتسلح بالإيمان بالقضاء والقدر ونثق في رحمة الله .

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أحدث التعليقات

محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر لكل من وحدات الفراغ الممثلة لدرجة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية المرافقة الممثلة لدرجة الثبات ، كذلك تمثل وحدات العناصر لعدد وحدات الثقل الممثلة لدرجة تمثيل وحدة كتلة العنصر المركزية بوحدات تمثيل ثقل عددية.
ازرق هلالي
اخذناها بعد ٢٠ سنة وغيرنا ما أخذها ولاهو كفو يا خذ الآسيوية. ستشاركون كومبارس زي كل عام، ثم تخرجون مضحوك عليكم وتشجعون كل أندية آسيا اللي تقابل الزعيم بطل آسيا وزعيمها ورابع العالم... شخبار الضغط بشروني هههههههه
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
شيفلد يونايتد مملوك لعبدالله بن مساعد كان درجة ثالثه وصعد فيه بن مساعد الى البريميرليج

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