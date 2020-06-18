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مصر تعلن عن كشف بترولي جديد بخليج السويس

Time منذ ساعتين
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مصر تعلن عن كشف بترولي جديد بخليج السويس

القاهرة (صدى):
أعلنت مصر عن إكتشاف بترولي جديد بمنطقة جنوب خليج السويس، حيث أوضحت وزارة البترول المصرية أن احتياطي الكشف الجديد 70 مليون برميل زيت خام.

وأكدت الوزارة من خلال بيان رسمي بأن الكشف البترولي الجديد " GNN-4"يقع بمنطقة امتياز جيسوم البحرية "جنوب خليج السويس" في المياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام.

وأوضحت بان شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول تشرف فنيًا على منطقة الامتياز البترولي، مشيرة إلى أن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة

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أحدث التعليقات

محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر لكل من وحدات الفراغ الممثلة لدرجة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية المرافقة الممثلة لدرجة الثبات ، كذلك تمثل وحدات العناصر لعدد وحدات الثقل الممثلة لدرجة تمثيل وحدة كتلة العنصر المركزية بوحدات تمثيل ثقل عددية.
ازرق هلالي
اخذناها بعد ٢٠ سنة وغيرنا ما أخذها ولاهو كفو يا خذ الآسيوية. ستشاركون كومبارس زي كل عام، ثم تخرجون مضحوك عليكم وتشجعون كل أندية آسيا اللي تقابل الزعيم بطل آسيا وزعيمها ورابع العالم... شخبار الضغط بشروني هههههههه
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
شيفلد يونايتد مملوك لعبدالله بن مساعد كان درجة ثالثه وصعد فيه بن مساعد الى البريميرليج

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