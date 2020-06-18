مصر تعلن عن كشف بترولي جديد بخليج السويس

القاهرة (صدى):
أعلنت مصر عن إكتشاف بترولي جديد بمنطقة جنوب خليج السويس، حيث أوضحت وزارة البترول المصرية أن احتياطي الكشف الجديد 70 مليون برميل زيت خام.
وأكدت الوزارة من خلال بيان رسمي بأن الكشف البترولي الجديد " GNN-4"يقع بمنطقة امتياز جيسوم البحرية "جنوب خليج السويس" في المياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام.
وأوضحت بان شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول تشرف فنيًا على منطقة الامتياز البترولي، مشيرة إلى أن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة