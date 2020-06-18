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"البيئة" تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة ديوان الوزارة

Time منذ ساعتين
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"البيئة" تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونياً لمراجعة ديوان الوزارة

محمد السعران (صدى):
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة "ميعاد" الإلكترونية التي تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد"، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة "ميعاد" تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين لديوان الوزارة، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى تقتصر على مراجعي ديوان الوزارة، وسيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل الفروع لاحقاً.

ودعت الوزارة، جميع المراجعين، إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط:  هنا ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى ديوان الوزارة مالم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة، وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

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أحدث التعليقات

محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر لكل من وحدات الفراغ الممثلة لدرجة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية المرافقة الممثلة لدرجة الثبات ، كذلك تمثل وحدات العناصر لعدد وحدات الثقل الممثلة لدرجة تمثيل وحدة كتلة العنصر المركزية بوحدات تمثيل ثقل عددية.
ازرق هلالي
اخذناها بعد ٢٠ سنة وغيرنا ما أخذها ولاهو كفو يا خذ الآسيوية. ستشاركون كومبارس زي كل عام، ثم تخرجون مضحوك عليكم وتشجعون كل أندية آسيا اللي تقابل الزعيم بطل آسيا وزعيمها ورابع العالم... شخبار الضغط بشروني هههههههه
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
شيفلد يونايتد مملوك لعبدالله بن مساعد كان درجة ثالثه وصعد فيه بن مساعد الى البريميرليج

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