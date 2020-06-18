شاهد.. احتفال رائدا فضاء إماراتيان بمرور 35 عام على مهمة الأمير سلطان بن سلمان

أبو ظبي (صدى):
قرر رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، الإحتفال بمرور 35 عاما على مهمة الأمير سلطان بن سلمان آل سعود إلى الفضاء، والتي جعلت أحلامهم مهما كبرت يمكن أن تتحقق.
وغرد المنصوري، عبر حسابه "تويتر": " بأنه عندما كان صغيراً، علّمته مهمة الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء أن يجعل حدوده السماء"، مضيفًا أن المهمة برهان واضح على أن الأحلام مهما كبرت تتحقق بالشغف والإصرار.
و قال النيادي، عبر حسابه تويتر ، إن المهمة التي مر عليها 35 عامًا، علمته أنه من الممكن أن يحلم، ويثابر ويصنع التاريخ، شاكرًا الأمير سلطان بن سلمان بقوله: "شكرًا لأنك جعلتنا نؤمن بقوة الأحلام.. ستظل دائمًا قدوتنا ومصدر إلهامنا".