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شاهد.. احتفال رائدا فضاء إماراتيان بمرور 35 عام على مهمة الأمير سلطان بن سلمان

Time منذ 3 ساعات
Views 1694
شاهد.. احتفال رائدا فضاء إماراتيان بمرور 35 عام على مهمة الأمير سلطان بن سلمان

أبو ظبي (صدى):
قرر رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، الإحتفال بمرور 35 عاما على مهمة الأمير سلطان بن سلمان آل سعود إلى الفضاء، والتي جعلت أحلامهم مهما كبرت يمكن أن تتحقق.

وغرد المنصوري، عبر حسابه "تويتر": " بأنه عندما كان صغيراً، علّمته مهمة الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء أن يجعل حدوده السماء"، مضيفًا أن المهمة برهان واضح على أن الأحلام مهما كبرت تتحقق بالشغف والإصرار.

و قال النيادي، عبر حسابه تويتر ، إن المهمة التي مر عليها 35 عامًا، علمته أنه من الممكن أن يحلم، ويثابر ويصنع التاريخ، شاكرًا الأمير سلطان بن سلمان بقوله: "شكرًا لأنك جعلتنا نؤمن بقوة الأحلام.. ستظل دائمًا قدوتنا ومصدر إلهامنا".

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أحدث التعليقات

محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
محمد
اكره هالنوعيه من البشر ماحد جبرها تشتري يجب محاسبتها
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر لكل من وحدات الفراغ الممثلة لدرجة المغناطيسية الفراغية العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية المرافقة الممثلة لدرجة الثبات ، كذلك تمثل وحدات العناصر لعدد وحدات الثقل الممثلة لدرجة تمثيل وحدة كتلة العنصر المركزية بوحدات تمثيل ثقل عددية.
ازرق هلالي
اخذناها بعد ٢٠ سنة وغيرنا ما أخذها ولاهو كفو يا خذ الآسيوية. ستشاركون كومبارس زي كل عام، ثم تخرجون مضحوك عليكم وتشجعون كل أندية آسيا اللي تقابل الزعيم بطل آسيا وزعيمها ورابع العالم... شخبار الضغط بشروني هههههههه
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
شيفلد يونايتد مملوك لعبدالله بن مساعد كان درجة ثالثه وصعد فيه بن مساعد الى البريميرليج

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