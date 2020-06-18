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المغرب وجمالو في إطلالة رقية ماغي
منذ 3 دقائق
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د محمد ماجد بخش
الإلكترون لا ينتقل من ذرة لذرة أخرى فالمسألة مرتبطة بالمجموع الذري والثقل المغناطيسي ووحدة الطاقة المغناطيسية الفراغية المرتبطة بوحدة العنصر في تمثيل التكافؤ الفراغي حول الذرة المغناطيسية من خلال التحكم في إعادة تمثيل الحصة الفراغية لتمثيل درجة الكتلة المغناطيسيتين.
العالمي 999
كفؤ يا مساعد.. ذحين يجوك الطواقي مدرعمين 🤣
رحال
يالبا الوالدة والله
د محمد ماجد بخش
قواعد اللعبة المغناطيسية هي التمثيل الإلكتروني المزعوم الممثل لمحيط الذرة بدلالة الفراغ العددي الممثل لثقل الذرة في الفراغ المحدد لثقل النواة المؤثر على ثبات وحدة المجموع النووي.
د محمد ماجد بخش
الذرات الطرفية تحافظ على توازنها المغناطيسي ضمن الفراغ المحدد لها حول مركز الجذب النووي الكلي المغناطيسي لتلعب الحجوم المغناطيسية للوحدات الذرية دورا في تمثيل الثقالة الفراغية الكلية الممثلة للثقل الفراغي المغناطيسي.
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