أسهل طريقة تساعد على الإقلاع عن التدخين

أميرة خالد (صدى):
يواجه كثير من المدخنين صعوبات في التخلص من عادة التدخين على الرغم من قناعتهم بأضراره الفادحة على الصحة العامة .
وكشف الأطباء عن طريقة سهلة وفي متناول الجميع تساعد بشدة على التخلص من التدخين وهي " شرب الماء " فقط الماء العادي وليس المياه الغازية .
وأكدوا أن الماء يعمل على طرد المواد السامة بالجسم ويحد من الصداع الذي يشعر به الشخص في أل أسبوع بشكل خاص نتيجة لنقص النيكوتين بالجسم .
كما بينوا أن مجرد حمل زجاجة المياه في يد الشخص وانشغاله بها يغنيه عن الإنشغال بالسجارة لأن التدخين إجراء عملي يشغل اليدين ، فضلاً عن فوائد المياه للصحة العامة وفقدان الوزن الزائد .
وأخيراً أشار الأطباء أن أهم عوامل الإقلاع عن التدخين هي الإرادة والرغبة الحقيقة في التخلص من تلك العادة المميتة .