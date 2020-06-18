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أسهل طريقة تساعد على الإقلاع عن التدخين

Time منذ 8 دقائق
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أسهل طريقة تساعد على الإقلاع عن التدخين

أميرة خالد (صدى):
يواجه كثير من المدخنين صعوبات في التخلص من عادة التدخين على الرغم من قناعتهم بأضراره الفادحة على الصحة العامة .

وكشف الأطباء عن طريقة سهلة وفي متناول الجميع تساعد بشدة على التخلص من التدخين وهي " شرب الماء " فقط الماء العادي وليس المياه الغازية .

وأكدوا أن الماء يعمل على طرد المواد السامة بالجسم ويحد من الصداع الذي يشعر به الشخص في أل أسبوع بشكل خاص نتيجة لنقص النيكوتين بالجسم .

كما بينوا أن مجرد حمل زجاجة المياه في يد الشخص وانشغاله بها يغنيه عن الإنشغال بالسجارة لأن التدخين إجراء عملي يشغل اليدين ، فضلاً عن فوائد المياه للصحة العامة وفقدان الوزن الزائد .

وأخيراً أشار الأطباء أن أهم عوامل الإقلاع عن التدخين هي الإرادة والرغبة الحقيقة في التخلص من تلك العادة المميتة .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الإلكترون لا ينتقل من ذرة لذرة أخرى فالمسألة مرتبطة بالمجموع الذري والثقل المغناطيسي ووحدة الطاقة المغناطيسية الفراغية المرتبطة بوحدة العنصر في تمثيل التكافؤ الفراغي حول الذرة المغناطيسية من خلال التحكم في إعادة تمثيل الحصة الفراغية لتمثيل درجة الكتلة المغناطيسيتين.
العالمي 999
كفؤ يا مساعد.. ذحين يجوك الطواقي مدرعمين 🤣
رحال
يالبا الوالدة والله
د محمد ماجد بخش
قواعد اللعبة المغناطيسية هي التمثيل الإلكتروني المزعوم الممثل لمحيط الذرة بدلالة الفراغ العددي الممثل لثقل الذرة في الفراغ المحدد لثقل النواة المؤثر على ثبات وحدة المجموع النووي.
د محمد ماجد بخش
الذرات الطرفية تحافظ على توازنها المغناطيسي ضمن الفراغ المحدد لها حول مركز الجذب النووي الكلي المغناطيسي لتلعب الحجوم المغناطيسية للوحدات الذرية دورا في تمثيل الثقالة الفراغية الكلية الممثلة للثقل الفراغي المغناطيسي.

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