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تدهور صحة عبدالعزيز المفرج "شادي الخليج"

Time منذ يوم
Views 2748
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تدهور صحة عبدالعزيز المفرج "شادي الخليج"

خالد الظفيري (صدى):
دخل الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج في مرحلة فقدان للوعي، وذلك بعد تدهور صحته، حيث أجرى جراحة عاجلة لوقف نزيف بالمخ قبل أيام ليدخل بعده العناية المركزة، قبل أيام.

وغردت إبنته غدير عبر حسابها " بصورة لأبيها دونت عليها قائلة ”أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.. اللهم أعد الوعي لبابا عزيز المفرج الغالي واحفظ بابا صباح“، أما إبنته خلود المفرج أعادت نشر الصورة عبر حسابها معلقة ”اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل“.

وتفاعل العديد من المتابعين من محبي الفنان الكويتي بالدعاء له بالشفاء العاجل، والتمتع بالصحة والعافية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.. إنا لله وإنا إليه راجعون ... ... قدر الله وماشاء فعل ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
انت يا فجر ما عندك صوره غير هذه الصوره اللي تنشر كل يوم .... والمرزوق ايش يبي بالغنوشي يدعوه لزيارة الكويت ؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊

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