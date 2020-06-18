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وزير حوثي يكشف أوضاع مأساوية للموظفين في اليمن

Time منذ 39 دقيقة
Views 1489
وزير حوثي يكشف أوضاع مأساوية للموظفين في اليمن

فهمي محمد (صدى):
كشف وزير تجارة الحوثيين باليمن عبده بشر أوضاع مأساوية يعيشها اليمنيون في ظل عدم صرف الرواتب لعدة أشهر بسبب مماطلة الحوثيين بالتواطؤ مع بعض أجهزة الأمم المتحدة .

وأكد "بشر " على سياسية النهب والتجويع التي يتبعها الحوثيون مع تسلم القيادات الحوثية كامل رواتبها ، كما أن قبضتها على خيرات اليمن ومواردها الغذائية والإقتصادية حتى مواد الإغاثة تتسلمها بدلاً من المواطنين .

وطالب "بشر " بحملة مليونية للمطالبة بصرف الرواتب وتطهير اليمن من المتلاعبين بأقواتهم وعلى رأسهم رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط ، وغيره من القيادات الحوثية التي تآمرت على الشعب بالجوع والمرض وركزت على السلطة و نهب الثروات .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الإلكترون لا ينتقل من ذرة لذرة أخرى فالمسألة مرتبطة بالمجموع الذري والثقل المغناطيسي ووحدة الطاقة المغناطيسية الفراغية المرتبطة بوحدة العنصر في تمثيل التكافؤ الفراغي حول الذرة المغناطيسية من خلال التحكم في إعادة تمثيل الحصة الفراغية لتمثيل درجة الكتلة المغناطيسيتين.
العالمي 999
كفؤ يا مساعد.. ذحين يجوك الطواقي مدرعمين 🤣
رحال
يالبا الوالدة والله
د محمد ماجد بخش
قواعد اللعبة المغناطيسية هي التمثيل الإلكتروني المزعوم الممثل لمحيط الذرة بدلالة الفراغ العددي الممثل لثقل الذرة في الفراغ المحدد لثقل النواة المؤثر على ثبات وحدة المجموع النووي.
د محمد ماجد بخش
الذرات الطرفية تحافظ على توازنها المغناطيسي ضمن الفراغ المحدد لها حول مركز الجذب النووي الكلي المغناطيسي لتلعب الحجوم المغناطيسية للوحدات الذرية دورا في تمثيل الثقالة الفراغية الكلية الممثلة للثقل الفراغي المغناطيسي.

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