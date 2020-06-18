وزير حوثي يكشف أوضاع مأساوية للموظفين في اليمن

فهمي محمد (صدى):
كشف وزير تجارة الحوثيين باليمن عبده بشر أوضاع مأساوية يعيشها اليمنيون في ظل عدم صرف الرواتب لعدة أشهر بسبب مماطلة الحوثيين بالتواطؤ مع بعض أجهزة الأمم المتحدة .
وأكد "بشر " على سياسية النهب والتجويع التي يتبعها الحوثيون مع تسلم القيادات الحوثية كامل رواتبها ، كما أن قبضتها على خيرات اليمن ومواردها الغذائية والإقتصادية حتى مواد الإغاثة تتسلمها بدلاً من المواطنين .
وطالب "بشر " بحملة مليونية للمطالبة بصرف الرواتب وتطهير اليمن من المتلاعبين بأقواتهم وعلى رأسهم رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط ، وغيره من القيادات الحوثية التي تآمرت على الشعب بالجوع والمرض وركزت على السلطة و نهب الثروات .