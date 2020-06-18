معركة على "صوت أم كلثوم"

أميرة خالد (صدى):
على الرغم من قرار المحكمة الإقتصادية بالقاهرة بملكية تسجيلات أم كلثوم مع شركة صوت القاهرة المملوكة للدولة حكم واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه إلا أن النزاع لا زال متواصل من جانب الشركة الخصم " ستارز " المملوكة للمنتج الفني محسن جابر .
ويعود قرار المحكمة للعقود المبرمة مع كوكب الشرق في حياتها مع عدم الإعتبار بأي عقود للورثة ، وذلك بعدما تقدمت " ستارز " بدعوى ضد " صوت القاهرة" تتهمها بإستغلال أغاني ام كلثوم بطريقة الديجيتال .
وواصل محسن جابر النزاع قائلاً : ليس صحيحا أن حكم المحكمة ذكر أن أغاني السيدة أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة، بل على العكس فقد أكدت المحكمة على ملكية شركة ستارز لحقوق أغانيها .
وأضاف : الحكم رفض دعوى ستارز تأسيسا على أنها منحت شركة صوت القاهرة الحق في هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 17 أكتوبر 2010، ولذلك فإن أغنيات أم كلثوم مازالت ملكا كاملا لشركة ستارز التي أعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت القاهرة ، مشيراً إلى أنه رفع قبل عامين قضية لفسخ العقد وهذه الدعوة مؤجلة ليوم 23 يونيو الجاري .