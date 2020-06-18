نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

قم قياسي " سلبي " لرونالدو لأول مرة في مسيرته

Time منذ ساعة
Views 1734
Comment 1
قم قياسي " سلبي " لرونالدو لأول مرة في مسيرته

وكالات (صدى):
لأول مرة، حقق كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، رقما سلبيا في مسيرته الكروية، وذلك بعد خسارته لقب كأس إيطاليا لصالح نابولي، بركلات الترجيح.

وخسر رونالدو نهائيين متتاليين لأول مرة في مسيرته الكروية مع كل الأندية التي لعب لها، إذ خسر كأس السوبر الإيطالي، رفقة يوفنتوس، في ديسمبر الماضي، أمام لاتسيو، بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

وفشل رونالدو في النهائي الثاني على التوالي، في الفوز بلقب كأس إيطاليا، بعد الخسارة من نابولي، في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2.

وتوج نابولي، بلقب كأس إيطاليا، بعد الفوز على يوفنتوس، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا:

تعرف على السر الصغير الذي لجأ إليه رونالدو ليصبح أسرع لاعب

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
وفي النهاية يحرّمون علينا تلك الادوية بإعتبارها من دم نجس حرام شربه او اكله، وقياسا، التداوي به.
اللهو البرئ
هذا دعاية لأبقارهم..بس..محد يبيها..
أبو عبدالله الحربي
ألله عليك يا عبدالطيف من لم يحب وطنه إيه معنى وطن الوطن غطاء ودفئ لك.. وطن يعني حياه من ردع فاطميون وزينبيون وطن يعني رفعه وراحه لمن سبقوك من أب وام رفعوا رأيه لانحيد الى لمؤسس حصد الورود ودافع بعينه وخسر عين وترك عين اضاءه النور وآلله يفعل مايريد عبد العزيز أعز وطن قوي مؤسس زرع بالأولاد إيه.. معنى وطن تراب وأدم من تراب آدم حصد أنبياء وآخر ملهم ترعاه عين من وضعه أربعه وثمانون سنه عز وفخر وحصد حفيد شبيه عينان تنضر نضره ثاقبه ذو عزم وحزم عرف معنى وطن وآلله يختار بعلمه خمس سنوات منذ تولي رافع رأيه عبدالعزيز جهاد لمن أراد تطفئ نور رحم ألله ملوكنا يعلمون أن مجدد سوف يأتي تكالبة عليه من جلدتنا خير اعطينا لدول نحسبهم عون وطلع أشدو من فرعون فاطميون وزينبيون وعثمانيون ومن جلدتنا ولاكن نسو فيه سنن لله الماضي والحاضر والمستقبل ولنا اثنتان ماضي والحاضر والمستقبل يدعمه من عرف الماضي السعودية مستهدفه من حساد وآلله عز وجل أعطاهم لسان وماتخفي قلوبهم اعضم يأمن فكر وقدر أمان ورغد عيش تبيعه لفساد يريدون هلاك أساس العرب جميع الشعب السعودي وبخصوص 7/1 رجال عهدو ألله والمؤسس نحن معك منا ولنا ولئجيلنا نحن في نعمه أمان واستقرار تحسد لك ألله ياجبل سد منيع ك عبدالعزيز غفر ألله له ولحقوه من يحبونه ونحن نحب من سار على دربه محمد العز والفخر قسم بالله العظيم يحاسبني ألله عمر راح والقليل بقي أفتخر واعتز بتوليه ياشعب بتوليه كشف الفاسدين والمنافقين وجعل الفاسد والمنافقين سواء لن ينجو احد..بلاد الحرمين في حرب ضروس حقد دول على قبلة المسلمين اصل النور منهم من يلمز ومنهم من يفضحه ألله واخرج مافي قلبه ملالي ولاعثماني ولى تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يمين متطرف وملالي وخونه مرتزقه وافاكون وحمدين وعثماني وحوثي ومليشيات لاتريد روياء لبلد انور ولاكن هيهات هيهات .. روياء أن لم تكن معي أنت خائن والمؤمن كيس فطن لك ألله بمن آتا بعزم وحزم بختيار من وضع قلب العالم سبحانه وتعالى ليكشف كل نجس أفاك أشر له الحمد والفضل والمنه 🕋☝🙏
د محمد ماجد بخش
الكسور الفراغية المغناطيسية الممثلة بوحدات الكتلة المركزية هي كسور ممثلة لوحدة المجموع بدلالة الثقل الفراغي المغناطيسي لتأثير ووحدة كتلة مجموع وحدات الأنوية الممثلة للوحدة المغناطيسية.
omar
العنز المصريه تحب التيس الغريب

أخر الأخبار

بالفيديو..فتاة كورية تعتنق الإسلام بعد سنين من الإلحاد
بالفيديو..فتاة كورية تعتنق الإسلام بعد سنين من الإلحاد
Time منذ 6 دقائق Views 127
" الكهرباء " توضح كيفية طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار المتكرر
" الكهرباء " توضح كيفية طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار المتكرر
Time منذ 34 دقيقة Views 1395
باحث مغربي يثير الجدل برأيه في الترحم على المثلية المنتحرة " سارة حجازي "
باحث مغربي يثير الجدل برأيه في الترحم على المثلية المنتحرة " سارة حجازي "
Time منذ ساعة Views 814
قم قياسي " سلبي " لرونالدو لأول مرة في مسيرته
قم قياسي " سلبي " لرونالدو لأول مرة في مسيرته
Time منذ ساعة Views 1734
عبداللطيف آل الشيخ: المغرد السعودي يملك من الحجج ما يُلجم به الأعداء
عبداللطيف آل الشيخ: المغرد السعودي يملك من الحجج ما يُلجم به الأعداء
Time منذ ساعتين Views 1724
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعتين Views 1600
أسبريلا يكشف عن موقفه حال اضطر للاختيار بين الدوري السعودي أو الإماراتي
أسبريلا يكشف عن موقفه حال اضطر للاختيار بين الدوري السعودي أو الإماراتي
Time منذ ساعتين Views 1942
نائبة ألمانية من أصل أفريقي تتعرض للإهانة من الشرطة
نائبة ألمانية من أصل أفريقي تتعرض للإهانة من الشرطة
Time منذ ساعتين Views 1901
موظف يُدبر لاغتيال نفسه هربا من تسديد الديون
موظف يُدبر لاغتيال نفسه هربا من تسديد الديون
Time منذ ساعتين Views 840
تمديد عقد كارينيو حتى نهاية 2021
تمديد عقد كارينيو حتى نهاية 2021
Time منذ 3 ساعات Views 1880