قم قياسي " سلبي " لرونالدو لأول مرة في مسيرته

وكالات (صدى):
لأول مرة، حقق كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، رقما سلبيا في مسيرته الكروية، وذلك بعد خسارته لقب كأس إيطاليا لصالح نابولي، بركلات الترجيح.
وخسر رونالدو نهائيين متتاليين لأول مرة في مسيرته الكروية مع كل الأندية التي لعب لها، إذ خسر كأس السوبر الإيطالي، رفقة يوفنتوس، في ديسمبر الماضي، أمام لاتسيو، بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.
وفشل رونالدو في النهائي الثاني على التوالي، في الفوز بلقب كأس إيطاليا، بعد الخسارة من نابولي، في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2.
وتوج نابولي، بلقب كأس إيطاليا، بعد الفوز على يوفنتوس، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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