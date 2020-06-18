نائبة ألمانية من أصل أفريقي تتعرض للإهانة من الشرطة

برلين (صدى):
في واقعة عنصرية جديدة، تعرضت نائبة ألمانية من أصل أفريقي في البرلمان الأوروبي، لمعاملة عنيفة ومهينة من عناصر في الشرطة البلجيكية خلال توجهها لحضور جلسة للبرلمان في بروكسل مخصّصة لمناقشة العنصرية.
وأوضحت النائبة أنه في أعقاب الاحتجاجات العالمية التي تلت حادثة وفاة الأمريكي جورج فلويد، شاهدت 9 من رجال الشرطة يضايقون شابين من أصول أفريقية.
وقالت: " أخرجت هاتفي والتقطت صورة لهذا المشهد، وهذا أمر قانوني. اقترب شرطي منّي وانتشل هاتفي، ودفعوني بوحشيّة ".
وتابعت: "أخذوا حقيبتي بعنف ودفعوني إلى الحائط وأبعدوا ساقيّ عن بعضهما وأرادوا تفتيشي، بطريقة مهينة، وعندما أخبرتهم بأنّني عضو في البرلمان الأوروبي، لم يصدّقوني ".