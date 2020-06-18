ممثل متهم باغتصاب 3 نساء وزوجته في حالة صدمة

واشنطن (صدى):
يواجه الممثل الأمريكي " داني ماسترسون " ، نجم المسلسل الكوميدي" عرض السبعينيات "، تهمة اغتصاب ثلاث نساء قسرا.
ويواجه الممثل اتهامات باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بين يناير وديسمبر 2001، وامرأة أخرى تبلغ من العمر 28 عامًا في أبريل 2003 وامرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بين أكتوبر وديسمبر في السنة ذاتها.
ودخلت الممثلة " بيجو فيليبس " زوجة ماسترسون في حالة صدمة كاملة بعد هذه التهم الموجهة لزوجها، فإذا ثبتت إدانته فقد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 45 سنة.
وسيمثل ماسترسون أمام المحكمة في لوس أنجلوس لتوجيه الاتهام إليه بتهم الاغتصاب في 18 سبتمبر القادم.