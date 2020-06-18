مصر تفرض رسم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

القاهرة (صدى):
أعلنت السلطات المصرية، فرض رسم تأشيرة دخول “فيزا” على مواطني 5 دول في مجلس التعاون الخليجي وهي: السعودية، الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.
وقرر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي طبقاً لأحكام القانون.
ويعفى من رسم تأشيرة الدخول السائحين القادمين البلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، وذلك حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ ونهاية الموسم السياحي الصيفي.
ولم يحدد القرار قيمة الرسم الذي سيتم تحصيله مقابل التأشيرة، لكن يتم حاليا تحصيل نحو 25 دولاراً من الزائرين غير المعفيين مقابل الفيزا السياحية لمصر لسفرة واحدة.