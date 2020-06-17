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صورة عفوية لولي العهد والأمير راكان بن سلمان
منذ ساعة
2738
الرياض (صدى):
ظهر صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في صورة عفوية جديدة، جمعته بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان.
والأمير راكان، هو أصغر أبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -.
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