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ضبط قائد مركبة عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر بعسير

Time منذ ساعة
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ضبط قائد مركبة عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر بعسير

أبها (صدى):
أعلنت إدارة المرور بمنطقة عسير قائد المركبة ومرافقه الذي عرض نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر.

وأضافت أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ليته عض اذنه
ابو عمار
يبدو انه مكثر من المروانه المغشوشه عليه اللعنه

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