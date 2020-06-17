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محامي خالد الدوسري: «الشعب الأمريكي سينصره»

Time منذ 3 ساعات
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محامي خالد الدوسري: «الشعب الأمريكي سينصره»

نايف السالم (صدى):
ناشد سعود متعب محامي خالد الدوسري المجتمع الأمريكي بالوقوف بجانب المعتقل الشاب خالد الدوسري ونصرته.

وقال محامي خالد الدوسري عبر "تويتر" : "نعلم يقيناً بأن الشعب الأمريكي لن يرضى بهذه المحاكمه الغير عادله للسجين خالد الدوسرى مثلما خرج في المدن الأمريكيه يندد بقتل جورج فلويد".

وتابع : "تجتمع في قضية خالد الدوسري..التجاوزات القانونيه، إنعدام الانسانية،عدم النزاهه الأعلاميه".

وأضاف:" قامت وسائل الأعلام الأمريكية بوصف السجين خالد الدوسرى بأمريكا بالأرهاب وعندما أرادوتشوية صورته هنا بالمجتمع بقنواتهم تحطمت خططهم ووسائلهم بجهودالمخلصين أمثالكم".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يبدو انه مكثر من المروانه المغشوشه عليه اللعنه
ابو عمار
الله يفك اسره سريعا
ابو محمد 😎
وصفاتهم كثيره ولا منه فايده ، رجعوا على البقر يذكرون بها وصفات .. .. يالفة اللي يقول // لا كثروا خطبيته بارت ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..

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