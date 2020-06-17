محامي خالد الدوسري: «الشعب الأمريكي سينصره»

نايف السالم (صدى):
ناشد سعود متعب محامي خالد الدوسري المجتمع الأمريكي بالوقوف بجانب المعتقل الشاب خالد الدوسري ونصرته.
وقال محامي خالد الدوسري عبر "تويتر" : "نعلم يقيناً بأن الشعب الأمريكي لن يرضى بهذه المحاكمه الغير عادله للسجين خالد الدوسرى مثلما خرج في المدن الأمريكيه يندد بقتل جورج فلويد".
وتابع : "تجتمع في قضية خالد الدوسري..التجاوزات القانونيه، إنعدام الانسانية،عدم النزاهه الأعلاميه".
وأضاف:" قامت وسائل الأعلام الأمريكية بوصف السجين خالد الدوسرى بأمريكا بالأرهاب وعندما أرادوتشوية صورته هنا بالمجتمع بقنواتهم تحطمت خططهم ووسائلهم بجهودالمخلصين أمثالكم".