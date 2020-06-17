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شاهد.. مطار جدة يستقبل 3 رحلات

Time منذ 3 ساعات
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شاهد.. مطار جدة يستقبل 3 رحلات

جدة (صدى):
استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الأربعاء، 3 رحلات قادمة من لوس أنجلوس وعمان والقاهرة.

وقال المطار إن هذه الرحلات تأتي ضمن الرحلات المخصصة للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو انه مكثر من المروانه المغشوشه عليه اللعنه
ابو عمار
الله يفك اسره سريعا
ابو محمد 😎
وصفاتهم كثيره ولا منه فايده ، رجعوا على البقر يذكرون بها وصفات .. .. يالفة اللي يقول // لا كثروا خطبيته بارت ..
ابو محمد 😎
طيب طيب ..
ابو محمد 😎
وهم يقولون يرأفون المرأه ....!!! .. الا يكرفون المرأه ويدقون حيلها ويلعنون خيرها بعد ..

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