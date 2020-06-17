داخلية "الوفاق" تحرر العاملين المصريين في ترهونة: "قبضنا على المتورطين"

طرابلس (صدى):
كشفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية ، اليوم الأربعاء، تحرير العمال المصريين المختطفين في مدينة ترهونة، مؤكدة أن جميعهم بخير ويتمتعون بحريتهم دون قيد.
ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أنها تمكنت من كشف هوية المتورطين في واقعة الخطف والإساءة للعمال المصريين في مدينة ترهونة، وألقت القبض عليهم، وذلك بعد رصد مكان الواقعة، وجار إحالتهم إلى النائب العام.
وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، أظهر اعتقال عشرات المصريين في مدينة ترهونة؛ بتهمة العمل في صفوف الجيش الليبي.