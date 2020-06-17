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أول مباراة بعد عودة «البريميرليج» تشهد موقفا غريبا وتحبط الجمهور

Time منذ ساعة
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أول مباراة بعد عودة «البريميرليج» تشهد موقفا غريبا وتحبط الجمهور

وكالات (صدى):
شاهد جمهور البريميرليج عودة الدوري، اليوم الأربعاء، بشغف كبير؛ حيث يتعطش الجميع للأهداف، ولكن كانت خيبة الأمل من نصيب الجمهور.

وانتهت أولى مباريات الدوري الإنجليزي بين أستون فيلا وشيفيلد بدون أهداف في مباراة اعتبرها الجمهور مٌحبطة.

ومن المواقف الغريبة التي شهدتها المباراة خلال الشوط الأول، حيث أتيحت لشيفيلد ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء ، وقام أوجان نيلاند حارس الفيلانز بإمساك بالكرة واصطدم بأحد زملائه، قبل أن يختل توازنه ويدخل بالكرة إلى مرماه، ليطالب لاعبو شيفيلد حكم اللقاء ومساعده باحتساب هدف، بداعي "تجاوز الحارس والكرة خط المرمى".

ورغم وجود تكنولوجيا خط المرمى، إلا أن الحكم لم يتلق إشعارا بدخول الكرة لمرمى حارس الفيلانز، فقررت التكنولوجيا الوقوف في صف استون فيلا.

ونشر نادي شيفيلد مقطع فيديو للقطة عبر حسابه على موقع "تويتر"، مع وضع وجه تعبيري، يشير إلى اندهاش النادي من عدم احتساب الهدف.

وأتبع شيفيلد الفيديو بتغريدة أخرى ساخرة، جاء فيها "إنها لا تعمل"، مع تعبيرات وجه ضاحكة، في إشارة إلى تعطل تقنية خط المرمى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

دوسري
أستغفر الله يارب على هالعقليات الح_______مد لله
ابو محمد 😎
ماوراهم الا الفقر ، مالقى شي ياكله ، نهب النعل من الزعل عليهم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه ..
واضح*** وصريح***
حكيييييييييييييمة، هالآدمية،
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، من أقوال وحكم أرسطو: من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل..

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