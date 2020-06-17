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أزمة الخطوط القطرية تدفعها لتأجيل طلبيات الطائرات لبعد 10 أعوام

Time منذ ساعة
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أزمة الخطوط القطرية تدفعها لتأجيل طلبيات الطائرات لبعد 10 أعوام

ماجد القزيز (صدى):
أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، عن مواصلة أزمة الخطوط المالية، إذ أن الشركة لن تتسلم أي طائرات جديدة من بوينج أو إيرباص في 2020 أو 2021.

وأكد أكبر الباكر في تصريحات له، أنه سيكون هناك تأثير غير مباشر على التسليمات المستقبلية بسبب جائحة كوفيد-19، مضيفًا: "أعتقد أن عددا كبيرا من التسليمات سيؤجل.. أخطرنا بوينج وإيرباص بالفعل بأننا لن نتسلم أي طائرات في العام الحالي أو العام المقبل" .

وأردف: "جميع الطائرات الأخرى التي طلبناها والتي يفترض أن تسلم لنا في غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة ستؤجل لمدة قد تصل لثمانية إلى عشرة أعوام تقريبا".

وكانت الخطوط القطرية، قد طلبت شراء طائرات بعشرات المليارات من الدولارات من أكبر صانعين للطائرات في العالم، إلا أنها لن تتمكن من سداد أسعارها وستقلص حجم أسطولها إلى نحو 200 طائرة.

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أحدث التعليقات

دوسري
أستغفر الله يارب على هالعقليات الح_______مد لله
ابو محمد 😎
ماوراهم الا الفقر ، مالقى شي ياكله ، نهب النعل من الزعل عليهم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه ..
واضح*** وصريح***
حكيييييييييييييمة، هالآدمية،
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، من أقوال وحكم أرسطو: من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل..

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