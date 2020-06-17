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"نتفليكس" تنشر خطابا من خالد الدوسري يؤكد مرضه النفسي:«أراد تأسيس مملكة»

Time منذ ساعة
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"نتفليكس" تنشر خطابا من خالد الدوسري يؤكد مرضه النفسي:«أراد تأسيس مملكة»

نايف السالم (صدى):
أوضح سعود متعب محامي المعتقل خالد الدوسري، ورقة جديدة كشفت عنها منصة "نتفلكس" تخص قضية خالد.

ونشر "متعب" خطاب بخط يد خالد، وعلق عليه: نتفلكس نشرت وثيقة تدين خالد كتبها بخط يده ولم تنشر الوثائق الأخرى التي تبرئه وتؤكد اصابته بالمرض النفسي وهذه الوثيقة التي تنشر لأول مره وكتبها خالد بخط يده تثبت ذلك".

وتابع: "التغريدة السابقة للتوضيح يكتب السجين خالد من نسج الخيال ودليل مدى تمكن المرض النفسي منه برغبته بتأسيس مملكة عاصمتها بودابست وينشأ وزاراتها وهذا يدل علي مدى تمكن المرض وشرود ذهنه ولكن لم تنشرها السلطات الفدراليه".

واستكمل:"تم تطبيق قانون المراقبة في الاستخبارات الأجنبية لجلب الأدلة ضد السجين خالد الدوسري مما يسمح لهم بالتنصت عليه و يطبق هذا القانون عندما يكون المتهم عميل لقوة اجنبية و هذا لا ينطبق علي السجين خالد الدوسري ويعتبر مخالف للدستور الامريكي مما يعني بطلان محاكمته".

وأظهر الخطاب أن الذي قام بكتابته هو شخص ليس في كامل قواه العقلية حيث رسم خطة لتأسيس مملكة.

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أحدث التعليقات

دوسري
أستغفر الله يارب على هالعقليات الح_______مد لله
ابو محمد 😎
ماوراهم الا الفقر ، مالقى شي ياكله ، نهب النعل من الزعل عليهم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه ..
واضح*** وصريح***
حكيييييييييييييمة، هالآدمية،
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، من أقوال وحكم أرسطو: من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل..

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