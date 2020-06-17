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الزكاة والدخل: مبادرة الإعفاء لا تشمل سداد المبالغ غير المعترض عليها

Time منذ ساعتين
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الزكاة والدخل: مبادرة الإعفاء لا تشمل سداد المبالغ غير المعترض عليها

علي القحطاني (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن التعاون مع المكلفين خلال هذه الفترة بتمديد مهلة تسليم المتطلبات لأطول فترة ممكة.

وأوضح أن مبادرة الإعفاء لا تشمل الإعفاء من سداد المبالغ غير المعترض عليها، مؤكدة أنه يتم الإعفاء من شرط تقديم الضمان البنكي.

وعن الإفصاح عن المشتريات الخارجية في الجمارك، قالت إنه يتم في نفس فترة الاستيراد بشرط الإفصاح عن الإجمالي في خانة الاحتساب العكسي، وبمجرد البيع يتم الإقرار عنها في المبيعات.

وأفادت بأن المبادرة لا تشمل أي تغيير في الفترة النظامية لتقديم الاعتراضات.

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أحدث التعليقات

دوسري
أستغفر الله يارب على هالعقليات الح_______مد لله
ابو محمد 😎
ماوراهم الا الفقر ، مالقى شي ياكله ، نهب النعل من الزعل عليهم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه ..
واضح*** وصريح***
حكيييييييييييييمة، هالآدمية،
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، من أقوال وحكم أرسطو: من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل..

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