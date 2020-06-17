الزكاة والدخل: مبادرة الإعفاء لا تشمل سداد المبالغ غير المعترض عليها

علي القحطاني (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن التعاون مع المكلفين خلال هذه الفترة بتمديد مهلة تسليم المتطلبات لأطول فترة ممكة.
وأوضح أن مبادرة الإعفاء لا تشمل الإعفاء من سداد المبالغ غير المعترض عليها، مؤكدة أنه يتم الإعفاء من شرط تقديم الضمان البنكي.
وعن الإفصاح عن المشتريات الخارجية في الجمارك، قالت إنه يتم في نفس فترة الاستيراد بشرط الإفصاح عن الإجمالي في خانة الاحتساب العكسي، وبمجرد البيع يتم الإقرار عنها في المبيعات.
وأفادت بأن المبادرة لا تشمل أي تغيير في الفترة النظامية لتقديم الاعتراضات.