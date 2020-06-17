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"الصحة" تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد"

Time منذ ساعتين
Views 1465
"الصحة" تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد"

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة إستكمالها تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة ( #تأكد ) في مختلف مناطق المملكة، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت الصحة قد كشفت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الإنتشار العام لفيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ استمراراً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع إنتشار الفيروس؛ وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيقتصر تنفيذها على جملة من المنافذ، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة جرى إنشاءها في مدن عدة، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين، لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

وأختتمت وزارة الصحة في إعلانها بإحصائية تتضمن إجمالي عدد المستفيدين من مراكز ( #تأكد )، إذ بلغ عددهم 62976 مستفيداً حتى الآن.

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أحدث التعليقات

دوسري
أستغفر الله يارب على هالعقليات الح_______مد لله
ابو محمد 😎
ماوراهم الا الفقر ، مالقى شي ياكله ، نهب النعل من الزعل عليهم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه ..
واضح*** وصريح***
حكيييييييييييييمة، هالآدمية،
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، من أقوال وحكم أرسطو: من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل..

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