نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية

Time منذ ساعتين
Views 1594
Comment 1
وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية

الرياض (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باستمرار تطوير المناهج الأكاديمية والعلوم المرتبطة بالعمل الأمني التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية في برامجها التدريبية والتعليمية، وذلك لضمان مواكبة التطورات العلمية والعملية في المجال الأمني.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على استعدادات كلية الملك فهد الأمنية لتنفيذ برامجها التدريبية والتعليمية للعام 1442هـ في لقاء - عبر تقنية الاتصال المرئي - بمدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي الدعيج، ومشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة والكلية.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطة عمل الكلية أثناء إجراءات القبول والتسجيل واستقبال الطلبة في ظل تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Time واتساب

أحدث التعليقات

دوسري
أستغفر الله يارب على هالعقليات الح_______مد لله
ابو محمد 😎
ماوراهم الا الفقر ، مالقى شي ياكله ، نهب النعل من الزعل عليهم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه ..
واضح*** وصريح***
حكيييييييييييييمة، هالآدمية،
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، من أقوال وحكم أرسطو: من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل..

أخر الأخبار

شاهد.. مطار جدة يستقبل 3 رحلات
شاهد.. مطار جدة يستقبل 3 رحلات
Time منذ دقيقة Views 1048
داخلية "الوفاق" تحرر العاملين المصريين في ترهونة: "قبضنا على المتورطين"
داخلية "الوفاق" تحرر العاملين المصريين في ترهونة: "قبضنا على المتورطين"
Time منذ 3 دقائق Views 1112
الاستقالة الجماعية تضرب أحد أندية المملكة بعد عودة النشاط
الاستقالة الجماعية تضرب أحد أندية المملكة بعد عودة النشاط
Time منذ 13 دقيقة Views 1476
بالفيديو.. وزير السياحة يكشف موعد عودة العمل بالقطاع السياحي في المملكة
بالفيديو.. وزير السياحة يكشف موعد عودة العمل بالقطاع السياحي في المملكة
Time منذ 17 دقيقة Views 1402
السجن لعامل خياطة هتك عرض طفلة
السجن لعامل خياطة هتك عرض طفلة
Time منذ 19 دقيقة Views 314
الحصيني: كسوف حلقي للشمس الأحد القادم
الحصيني: كسوف حلقي للشمس الأحد القادم
Time منذ 23 دقيقة Views 1358
«تويتر» تتيح التغريد صوتيا
«تويتر» تتيح التغريد صوتيا
Time منذ 28 دقيقة Views 1270
بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يمارس الرياضة وحارسه يحمل مسدسًا
بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال يمارس الرياضة وحارسه يحمل مسدسًا
Time منذ 35 دقيقة Views 2532
بالفيديو.. دوريات الأمن بجدة ترصد مخالفين للإجراءات الاحترازية
بالفيديو.. دوريات الأمن بجدة ترصد مخالفين للإجراءات الاحترازية
Time منذ 40 دقيقة Views 1491
علي كميخ: «النصر سيفوز على الهلال»
علي كميخ: «النصر سيفوز على الهلال»
Time منذ 45 دقيقة Views 1680