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السودان تطالب بإحالة الخلافات بمفاوضات سد النهضة إلى رؤساء الوزراء

Time منذ ساعة
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السودان تطالب بإحالة الخلافات بمفاوضات سد النهضة إلى رؤساء الوزراء

الخرطوم (صدى):
أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، عن مطالبة السودان بإحالة الخلافات بمفاوضات سد النهضة إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث.

وأكد ياسر عباس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الثلاثية تواصل اليوم على مستوى وزراء الري، مشددًا على سعي السودان القانوني للتوصل إلى حلول مرضية و عادلة حول القضايا الخلافية.

وأوضح أن السودان تؤكد على حق الدول في الاستخدام المنصف لمياه النيل دون ضرر، مضيفًا أنه رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء و تشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث.

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أحدث التعليقات

دوسري
أستغفر الله يارب على هالعقليات الح_______مد لله
ابو محمد 😎
ماوراهم الا الفقر ، مالقى شي ياكله ، نهب النعل من الزعل عليهم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه ..
واضح*** وصريح***
حكيييييييييييييمة، هالآدمية،
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، من أقوال وحكم أرسطو: من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل..

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