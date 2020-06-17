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ممرات تطهير خاصة لحماية فيلاديمير بوتين من كورونا

Time منذ ساعتين
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ممرات تطهير خاصة لحماية فيلاديمير بوتين من كورونا

وكالات (صدى):
كشفت الرئاسة الروسية، كيف يحمي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، بأنه يحظى بحماية من فيروس كورونا بواسطة ممرات تطهير خاصة، ويجب على أي شخص يزور مقر إقامته خارج موسكو أو يلتقي به في الكرملين العبور خلالها.

وأكد "بيسكوف"، أن أحد تلك الممرات التي تصنعها شركة روسية مقرها في مدينة بينزا، موجود بمقر إقامة بوتين الرسمي (نوفو أوجاريوفو) الواقع على مشارف موسكو، كما وُضع اثنان آخران بالكرملين.

وأفاد بأن الممرات ركبت في ذروة الجائحة في روسيا، والتي تعتبر السلطات أنها في تراجع حاليًّا، مشيرًا إلى أن بعض القيود لا تزال مفروضة في الكرملين لكن الكثير منها قد أُلغي، بينما لا تزال الاحتياطيات المتعلقة بصحة بوتين مُبررة.

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أحدث التعليقات

دوسري
أستغفر الله يارب على هالعقليات الح_______مد لله
ابو محمد 😎
ماوراهم الا الفقر ، مالقى شي ياكله ، نهب النعل من الزعل عليهم ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههه ..
واضح*** وصريح***
حكيييييييييييييمة، هالآدمية،
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، من أقوال وحكم أرسطو: من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل..

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