ممرات تطهير خاصة لحماية فيلاديمير بوتين من كورونا

وكالات (صدى):
كشفت الرئاسة الروسية، كيف يحمي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي من فيروس كورونا المستجد.
وأعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، بأنه يحظى بحماية من فيروس كورونا بواسطة ممرات تطهير خاصة، ويجب على أي شخص يزور مقر إقامته خارج موسكو أو يلتقي به في الكرملين العبور خلالها.
وأكد "بيسكوف"، أن أحد تلك الممرات التي تصنعها شركة روسية مقرها في مدينة بينزا، موجود بمقر إقامة بوتين الرسمي (نوفو أوجاريوفو) الواقع على مشارف موسكو، كما وُضع اثنان آخران بالكرملين.
وأفاد بأن الممرات ركبت في ذروة الجائحة في روسيا، والتي تعتبر السلطات أنها في تراجع حاليًّا، مشيرًا إلى أن بعض القيود لا تزال مفروضة في الكرملين لكن الكثير منها قد أُلغي، بينما لا تزال الاحتياطيات المتعلقة بصحة بوتين مُبررة.