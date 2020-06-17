حريق في مجموعة من مخلفات البناء بحي الفيصلية

حسين العلي (صدى):
في تمام الساعة السابعة عشر والدقيقة الاربعون من يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر شوال العام ١٤٤١ه تلقت عمليات الإدارة العامة الدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغا مفاده وقوع حادث حريق في بنشر بحي الفيصلية بالحوية.
وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة من مخلفات البناء والاخشاب الملاصقة لسور بنشر ومستودع لتخزين المواد الغذائية بمساحة تقدر ب (٨٠٠)م ٢ تمت السيطرة على الحادث واخمادة دون حدوث أي اصابات في الارواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم نايف الشريف الذي افاد ان فريق التحقيق بالادارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.