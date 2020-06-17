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حريق في مجموعة من مخلفات البناء بحي الفيصلية

Time منذ يوم
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حريق في مجموعة من مخلفات البناء بحي الفيصلية

حسين العلي (صدى):
في تمام الساعة السابعة عشر والدقيقة الاربعون من يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرون من شهر شوال العام ١٤٤١ه‍ تلقت عمليات الإدارة العامة الدفاع المدني بمحافظة الطائف بلاغا مفاده وقوع حادث حريق في بنشر بحي الفيصلية بالحوية.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة من مخلفات البناء والاخشاب الملاصقة لسور بنشر ومستودع لتخزين المواد الغذائية بمساحة تقدر ب (٨٠٠)م ٢ تمت السيطرة على الحادث واخمادة دون حدوث أي اصابات في الارواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالنيابة المقدم نايف الشريف الذي افاد ان فريق التحقيق بالادارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايبلانا
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه يبدو لي إنك ماتتابعين القرارات الي أصدرها باالصحيفة (المثل هذا موقوف حتى إشعار آخر)😂
عبدالرحمن سراج منشي
نلاحظ بعض التعليقات سخيفة جدا , يا ناس استثمروا هذه المساحة في ما يفيد المجتمع وتحصلون على الاجر من الله . والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ,

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