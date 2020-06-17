مواعيد مباريات بطولة يورو 2020 الجديدة

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عن المواعيد الجديدة لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“ والتي تم تأجيلها في وقت سابق لتقام في 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا.
واعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء الجدول النهائي لمباريات يورو 2020؛ والتي ستقام على 12 ملعباً كما خطط لها في وقت سابق قبل تأجيلها للعام المقبل بسبب أزمة انتشار كورونا.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات اليورو بداية من 11 يونيو 2021 وحتى 11 يوليو من العام نفسه، حيث تستضيف العاصمة الإيطالية روما أولي مباريات البطولة بين منتخبي إيطاليا وتركيا.
وتستمر مباريات دور المجموعات لليورو طوال الفترة من 11 يونيو وحتى 23 يونيو ثم تحصل المنتخبات المتأهلة لثمن النهائي على راحة سلبية خلال يومي 24 و25 يونيو.
وتنطلق مباريات أدوار خروج المغلوب بداية من ثمن النهائي بداية من يوم 26 يونيو، وتلعب مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة يومي 6 و7 يوليو 2021 في لندن بينما تقام المباراة النهائية في لندن يوم 11 يوليو.