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النصر يتخوف من خسارة مالية بعد استئناف الدوري

Time منذ 4 ساعات
Views 2079
النصر يتخوف من خسارة مالية بعد استئناف الدوري

ماجد محمد (صدى):
يتخوف نادي النصر من الوقوع في أزمة مالية مع استئناف مسابقة الدوري؛ حيث يعمل الآن على تجديد عقود لاعبيه التي تنتهي في يونيو الجاري، وذلك من أجل الاحتفاظ بهم حتى نهاية الموسم.

ومن جانبه قال الإعلامي الرياضي صالح الحناكي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: " نادي النصر سيتعرض لخسارة مالية كبيرة مع استئناف الدوري وهي دفع 13 مليون ريال وذلك من أجل التجديد لحارسه الأسترالي برادلي جونز".

وكان برادلي جونز رفض تمديد عقده لمدة شهرين مع النصر، واشترط على الإدارة التجديد له لمدة موسم رياضي كامل.

وسيعود الدوري يوم الرابع من أغسطس المقبل وفًقًا لما أعلن عنه الاتحاد.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عبدالله
باقي البحر مانقلوه من جده... بس شبكوا عليه بالاحواش القديمه...
عندما يغيب المساء
الله يشفيه
عندما يغيب المساء
الله يشفيه
عندما يغيب المساء
الله يشفيه

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