النصر يتخوف من خسارة مالية بعد استئناف الدوري

ماجد محمد (صدى):
يتخوف نادي النصر من الوقوع في أزمة مالية مع استئناف مسابقة الدوري؛ حيث يعمل الآن على تجديد عقود لاعبيه التي تنتهي في يونيو الجاري، وذلك من أجل الاحتفاظ بهم حتى نهاية الموسم.
ومن جانبه قال الإعلامي الرياضي صالح الحناكي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: " نادي النصر سيتعرض لخسارة مالية كبيرة مع استئناف الدوري وهي دفع 13 مليون ريال وذلك من أجل التجديد لحارسه الأسترالي برادلي جونز".
وكان برادلي جونز رفض تمديد عقده لمدة شهرين مع النصر، واشترط على الإدارة التجديد له لمدة موسم رياضي كامل.
وسيعود الدوري يوم الرابع من أغسطس المقبل وفًقًا لما أعلن عنه الاتحاد.