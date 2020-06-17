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مصرع مُسن مُعاق إثر حريق في شقته بحائل

Time منذ 19 دقيقة
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مصرع مُسن مُعاق إثر حريق في شقته بحائل

حائل (صدى):
لقي مُسن ستيني ، مصرعه إثر اشتعال الحريق في منزله بمحافظة سميراء 140 كلم جنوب شرق حائل.

وتوفي الرجل صاحب الـ65 عامًا ومعاق؛ بسبب استنشاقه للغازات المنبعثة من الحريق؛ إذ يقطن وحده في المنزل.

وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق وحاولت السيطرة عليه، لكن توفي المُسن إثر محاولته الابتعاد عن النار.

وكان الحريق قد اشتعل مرة أخرى صباح اليوم التالي؛ بسبب أكوام الخشب المتساقطة إثر الحريق، ما اضطر الجهات المختصة لهدم المنزل بالمعدات.

وفتحت الجهات المختصة، تحقيقًا للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وتم نثل الجثمان إلى الطب الشرعي، إثر شكوك في احتمالية جنائية للحريق.

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الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
د محمد ماجد بخش
التعبير والتمثيل للفراغ العددي الممثل لدرجة الكتلة الفراغية والثقالة المغناطيسية المحورية أمر مرتبط بمحيط الكتلة في حدود أفق المركز المغناطيسي الممثل لاتجاهات الارتباط المحوري وقدرة الكتلة الكلية على الاقتراب من المركز لتمثيل الدرجة المغناطيسية للعددين الممثلين داخل درجة الفراغ الممثل لدرجتي الارتباط والثبات المحوريتين. حول المركز الممثل.

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