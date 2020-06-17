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نسرين طافش تمارس رياضتها المفضة في جو من الاستجمام
منذ 43 دقيقة
744
1
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أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
يالله رحمتك
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
عندما يغيب المساء
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
د محمد ماجد بخش
التعبير والتمثيل للفراغ العددي الممثل لدرجة الكتلة الفراغية والثقالة المغناطيسية المحورية أمر مرتبط بمحيط الكتلة في حدود أفق المركز المغناطيسي الممثل لاتجاهات الارتباط المحوري وقدرة الكتلة الكلية على الاقتراب من المركز لتمثيل الدرجة المغناطيسية للعددين الممثلين داخل درجة الفراغ الممثل لدرجتي الارتباط والثبات المحوريتين. حول المركز الممثل.
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