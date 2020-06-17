أشياء يجب مراعاتها عند التعامل مع زيت محرك السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد زيت محرك السيارة عنصر مهم للحفاظ على المحرك، حيث يساهم في ضمان عدم احتكاك أجزائها الداخلية مع بعضها البعض.
ويجب أن يحرص مالك السيارة عند وضع الزيت الجديد أن تكون كميته بحسب ما ذكر في كتاب التعليمات الخاص بمحرك السيارة.
كما يجب إلا يقل الزيت الذى يتم وضعه في السيارة عن ثلاثة لترات، بجانب الاهتمام بشراء الزيوت الأصلية، وتجنب الزيوت المغشوشة.
وينصح خبراء السيارات أيضا بضرورة أن يهتم السائق بمتابعة لمبة الزيت في لوحة القيادة، حيث تشير إضائتها إلى نقص الزيت بالمحرك أو وجود مشكلة في الزيت نفسه.